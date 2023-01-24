Під Бахмутом загинув колишній український фігурист [ Редагувати ]
Під Бахмутом загинув колишній український фігурист, родом із Харкова, Дмитро Шарпар. Йому було 25 років.
Дмитро виступав у парі з Анастасією Побіженко, був срібним призером чемпіонату України та ввійшов до топ-10 на Юнацьких Олімпійських іграх-2016. Після змагальної кар'єри він був артистом циркового шоу на льоду «Гранд».
Карта для допомоги родині Дмитра:
- 4149629351741442 (Шарпар Юлія Олександрівна)
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