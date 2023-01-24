Від Антарктиди відколовся айсберг розміром з Лондон [ Редагувати ]
Величезний айсберг площею 1550 квадратних кілометрів відколовся від шельфового льодовика Бранта в Антарктиді. Про це повідомляє Антарктична служба Великої Британії.
Айсберг утворився, коли тріщина, відома як Прірва-1, повністю пройшла через шельфовий льодовик. Відкіл став другим великим айсбергом у цьому районі за останні два роки і стався через десятиліття після того, як вчені Британської антарктичної служби вперше виявили зростання великих тріщин у льоду.
Площу криги, що відкололася, можна порівняти з територією Великого Лондона (1 569 квадратних кілометрів).
На шельфовому льодовику розташована британська дослідницька станція Halley. Наразі дослідники спостерігають за станом льодовика, а також відстежують траєкторію руху айсберга.
An iceberg the size of London has split off Antarctica's Brunt Ice Shelf. pic.twitter.com/4mXEJfLy2M— USA TODAY (@USATODAY) January 24, 2023
У лютому 2021 року від шельфового льодовика Бранта відколовся айсберг площею 1270 кв. км.
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