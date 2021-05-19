Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг [ Редактировать ]
В Антарктиді відколовся найбільший у світі айсберг. Він уже отримав назву А-76. Його площа близько чотирьох тисяч 300 квадратних кілометрів. Для порівняння - це уп'ятеро більше Києва.
А Європейське космічне агентство порівняло його з територію іспанського острова Майорка. Тепер айсберг А-32 вже другий за величиною. Нині його площа трохи менше за чотири тисячі квадратних кілометрів.
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