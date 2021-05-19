От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Его площадь составляет около 4 320 квадратных километров, что в пять раз больше Киева.

Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства.

Читайте также Планете грозит ледниковая катастрофа - ученые

Отмечается, что айсберг откололся от западной стороны шельфового ледника Ронне в море Уэдделла. Он получил название А-76. Согласно спутниковым снимкам, он имеет длину около 170 км и ширину 25 км.

К слову, ранее самым большим в мире считался айсберг A-23A площадью около 3 880 квадратных километров. Он также находится в море Уэдделла.

Традиционно айсберги получают названия в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором они были первоначально замечены, и им присваивают порядковый номер. Затем, если айсберг треснет, в название добавляется еще одна буква.

Ранее мы писали о том, что от Антарктиды откололся айсберг размером с Нью-Йорк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.