Айсберг в пять раз больше Киева откололся от Антарктиды [ Редактировать ]
От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Его площадь составляет около 4 320 квадратных километров, что в пять раз больше Киева.
Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства.
Отмечается, что айсберг откололся от западной стороны шельфового ледника Ронне в море Уэдделла. Он получил название А-76. Согласно спутниковым снимкам, он имеет длину около 170 км и ширину 25 км.
К слову, ранее самым большим в мире считался айсберг A-23A площадью около 3 880 квадратных километров. Он также находится в море Уэдделла.
Традиционно айсберги получают названия в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором они были первоначально замечены, и им присваивают порядковый номер. Затем, если айсберг треснет, в название добавляется еще одна буква.
Ранее мы писали о том, что от Антарктиды откололся айсберг размером с Нью-Йорк.
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