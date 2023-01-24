США та G7 допомагатимуть енергосектору України з відновленням та модернізацією - Блінкен [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сполучені Штати та країни G7 допомагатимуть енергетичному сектору України з відновленням після російських атак стільки, скільки це буде потрібно.
Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен.
Блінкен та очільник МЗС Японії Йосімаса Хаясі спільно організували зустріч із країнами G7 та іншими ключовими партнерами, щоб підтвердити колективну підтримку енергетичного сектору України.
Учасники зустрічі обговорили прискорення постачання енергетичного обладнання в Україну та оцінили стійкість українців перед російськими атаками. Новий пакет допомоги від США у розмірі 125 мільйонів доларів включає закупівлю високовольтних автотрансформаторів, мобільні газові турбіни для підтримки основних комунальних послуг та обладнання для ремонту розподільчих підстанцій.
"Група зобов'язалася продовжувати тісну координацію для доставки обладнання та гуманітарної допомоги цієї зими, закупівлі необхідної інфраструктури та підтримки довгострокового бачення України щодо модернізації", - йдеться у повідомленні.
Блінкен знову наголосив на твердій прихильності Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
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