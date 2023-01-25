Уже колишній російський військовий готовий співпрацювати з норвезьким слідством і розповісти все, про що питатимуть.

"Вагнерівець" Андрій Мєдвєдєв утік до Норвегії. Росіянина затримали, і нині він готовий свідчити проти очільника ПВК Пригожина та розповісти слідству про злочини, зокрема, на території України. Чому російський найманець вирішив втекти, та які деталі про "Вагнера" він уже встиг розповісти світові - дивіться в сюжеті Владислава Політа.

Євродепутати від різних партій закликають ЄС включити ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій через діяльність угруповання в Україні, а також Сирії, Судані, Мозамбіку, ЦАР та інших країнах.

І у Вашингтоні, і в Брюсселі знають, що "вагнерівці" - злочинці. Натомість рф і надалі намагається залякати ними не лише Україну, а й увесь світ. Щоправда, в ЗСУ - ПВК "Вагнер" страху не викликає.

Вагнерівці не є таким сильним противником, як вони їх розмальовують. Вони пускають звичайних людей просто як м'ясо.

Доказ ось це відео. На ньому Андрій Мєдвєдєв - колишній командир одного зі штурмових загонів ПВК "Вагнера". Він утік до Норвегії, де згодом його затримали. Росіянин попросив політичний притулок. І найголовніше - готовий свідчити проти ватажка "вагнерівців" Пригожина, а також - розповісти про всі злочини угруповання, свідками яких був. Зокрема, й проти своїх.

Андрій Мєдвєдєв, колишній боєць ПВК "Вагнер":

Я являлся сотрудником компании ЧВК "Вагнер". Шестого июля 2022 года мной был подписан контракт. Дислоцировались мы в Луганской области, участвовали в боях под городом Артемовск. Мне не очень нравится, что там начало происходить. А именно после поступления осужденных на военную службу. Странные вещи. Убийства от своих же.

"Здав" Андрій і методи ведення війни ПВК "Вагнер".

За людей перестали считать. Кидали в прямом смысле в мясо. Вплоть до того, что с автоматами на бронетехнику шли.

Мєдвєдєв також розповів, як у ПВК приховують втрати.

Андрій Мєдвєдєв, колишній боєць ПВК "Вагнер":

Часть заключенных хоронили на месте, на территории лнр. Их подавали как безвести пропавшие. Потому как с юридической точки зрения по страховке деньги будут платить, только если тело найдут, оно будет опознано и передано родственником. Когда безвести пропавший - никто вам никаких денег платить не будет.

Уже колишній російський військовий готовий співпрацювати з норвезьким слідством і розповісти все, про що питатимуть. За це він просить безпеку, бо в росію тепер - зась.

Андрій Мєдвєдєв, колишній боєць ПВК "Вагнер":

Меня служба безопасности "Вагнера" начали преследовать во всех возможных формах - гласных и негласных. При этом к моему розыску подключают ФСБ и органы Министерства внутренних дел.

Хоча росіянин, як і більшість громадян рф, своєї провини у вторгненні на територію України - не бачить…

Опасаюсь за свою жизнь и здоровье. Я не совершил какого-либо преступления. То, что я отказался учавствовать в маневрах Евгения Пригожина и его приближенных лиц - как по мне, это справедливо.

Інформація, яку він може розповісти світу, про злочини та звірства найманців "Вагнера" - дуже корисна для України. Бо ці дані можуть послугувати черговим доказом і поштовхом до того, щоби Захід - і у Вашингтоні, і в Брюсселі - таки визнав ПВК "Вагнер" терористичним угрупованням. На рівні з ХАМАСом, Аль-Каїдою чи ІДІЛом.

Очільниця незалежної російської правозахисної організації "росія за ґратами" Ольга Романова заявила, що з близько 50 тисяч в`язнів, які потрапили до ПВК "Вагнер", лише 10 тисяч воюють на передовій в Україні через великі втрати, здачу в полон і дезертирство. Американський Інститут вивчення війни не може підтвердити ці цифри, проте вони є дуже правдоподібними.

Водночас Мєдвєдєв - не єдиний утікач із "Вагнера". Американський Інститут вивчення війни з посиланням на російську правозахисну організацію "росія за ґратами" наводить таку статистику - із 50 тисяч мобілізованих до лав "Вагнера" вʼязнів на фронті перебуває близько 10. Через те, що більшість із них або загинули, або намагаються втекти з України.