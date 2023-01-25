Найгарячішою точкою на Донеччині та всьому фронті є Бахмут.

Росія готує масштабну хвилю агресії проти України, вона вже почалася на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. Про це говорив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, додавши: окупанти планують новий масштабний наступ, але завдання наших Сил оборони - не лише відповісти ворогові, а й попередити його злочини. А злочини проти цивільних росіяни коять щодня.

Двоє дітей та двоє дорослих були поранені у Костянтинівці. По житлових кварталах цього міста на Донеччині загарбники вдарили напередодні вдень. Усім постраждалим надали медичну допомогу.

Про найскладніші ділянки фронту та успішну "бавовну" у місцях розташування російськиз військ - дивіться в огляді.

На Луганщині зменшилася кількість обстрілів в районі Білогорівки. Це пов'язують із тим, що боєздатних окупантів перекинули на соледарсько-бахмутський напрямок.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Орки чекають на оновлення резервів. На напрямку Сватове-Кремінна росіяни кидають в бій своїх кадрових військових, проте це їм не допомагає - вони так само, як і свіжомобілізовані, тікають з поля бою після розгрому.

Наші оборонці закріпилися на територіях поблизу Кремінної.

Кратерів он скільки від прильотів-снарядів. Офігєть… вцілів тільки наш український прапор.

У перервах між обстрілами наші захисники у деокуплованому Невському вибирають із землі нерозірвані снаряди. Тут земля буквально всіяна російськими мінами та вибухівкою.

Бавовнило цього разу поблизу Старобільська. У Кадіївці щось вибухало в районі профілакторію машинобудівного заводу. Свіжий феєрверк був і в селі Михайлівка. Відомо, шо поряд з цими об'єктами квартирували росіяни. А ті, хто вижив, скаржаться на кадирівців.

Напередодні війська росіян-терористів обстріляли Костянтинівку. 4 постраждалих, зокрема, і 2 дітей.

Найгарячішою точкою на Донеччині та всьому фронті є Бахмут. А так виглядають околиці Соледара… А це - центральна частина. Окупанти заявили, що Соледар вони зруйнували. Бахмут став для росіян нездоланною фортецею.

З центру Бахмут - неприступний для росіян. Окупанти намагаються його обійти з флангів. Тактичні кроки нашим військам зрозумілі.

Намагаються через Підгородне, Красну Гору, Кліщіївку прилізи сюди. Але підрозділи стоять, підрозділи тримаються. На своїх позиціях, роблять свою роботу.

Бахмут окупанти продовжують нищити. Фіксувати кількість жертв та постраждалих серед мирного населення все важче, через щільність вогню до деяких районів неможливо доїхати.

Ось так до нас приходить русня. І звільняє наші будинки. Людей звідсіля витягли. Всі живі. Витягували з-під завалів. Але це просто треш.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку вогневого ураження від танків та артилерій, зазнали понад 20 населених пунктів.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Евакуація із деокупованої Луганщини та Донеччини можлива, але не скрізь. Якщо ж волонтери прориваються до сіл уздовж лінії фронту, військові радять місцевим виїжджати. Це точно врятує життя.