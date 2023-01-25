"Дайте українцям усю необхідну зброю для перемоги – негайно". Із таким закликом до світу звернувся колишній британський прем'єр після чергових відвідин столиці та Київщини. Борис Джонсон написав зворушливу статтю для однієї із найпопулярніших газет королівства "Дейлі Мейл". Докладніше про це - наша кореспондентка Світлана Чернецька далі.

Враженнями від чергового візиту до України Борис Джонсон поділився по гарячих слідах. Лише у неділю він ходив вулицями Бучі і Бородянки, поминав розстріляних росіянами українців на могилах, вдивлявся в сліди куль на церкві св. Андрія та чорні залишки багатоквартирних будинків. А нині запрошує британських читачів відчути ті ж емоції, які відчув він сам, ідучи шляхами злочинів окупантів та людських страждань.

Спробуйте зустрітися з благальними очима людей, які витягли з-під завалів 162 трупи та шукали ще 28, чиї останки так і не були знайдені. Подивіться на цих хоробрих українців і дайте мені відповідь на запитання: чого, в біса, ми чекаємо? Те, що сталося тут, у передмісті Києва, було жахливе. Але це відбувається в кожній частині України, яку Путін продовжує окуповувати: тортури, зґвалтування, масові вбивства.

І з кожним днем ще більше невинних жертв, ще більше загиблих бійців, ще більше спаленої бомбами та ракетами землі, пише Борис Джонсон. І кілька разів запитує "яка ж причина затримок", "чому світ не дає Україні тієї допомоги, якої вона потребує негайно". Акцент екс-прем'єр робить на необхідності у танках. Мовляв, вони мають надходити від американців, німців, поляків та багатьох інших.

Але й не варто забувати про усі інші види озброєнь, зокрема, артилерії великої дальності, без побоювання "спровокувати Путіна на ще більшу ескалацію". Бо той уже довів світові, на що здатен, без найменшої провокації. Борис Джонсон запевняє, що не вірить у ядерну загрозу. Бо цей крок остаточно ізолює Росію, і позбавить навіть тих небагатьох союзників, що лишилися, зокрема, Китаю. І наполягає, що Україну необхідно прийняти до НАТО заради довготривалого миру.

Ці героїчні люди воюють за всіх нас. Українці воюють за грузинів, за молдаван, за країни Балтії, за поляків - за всіх, кому з часом може загрожувати божевільний путінський реваншизм і неоімперіалізм. Вони борються за принцип, що кордони націй не повинні змінюватися силою.Коли Україна переможе, саме це повідомлення почує весь світ. Тож давайте допоможемо їм перемогти не наступного року, чи за два роки, а цього, 2023 року.

Борис Джонсон не має ні найменшого сумніву, що Україна переможе. Бо це війна за незалежність, а історично - їх завжди виграють. Запитання лише в тому, коли це станеться. Тому закликає світ подвоїти, а то й потроїти підтримку Києва. Ця стаття екс-прем'єра вийшла у британській газеті "Дейлі Мейл". Її тут ще називають жовтою пресою і вона не вважається надійним джерелом фактів.

Але не варто применшувати значення цього видання. Бо, як би там не було - це одна із найпопулярніших щоденних газет у королівстві. І її читачі - це люди середнього класу молодого віку. Тобто не ті політично підковані передписники "The Times" чи "The Guardian", які і так давно визначилися, на чиєму боці правда у цій війні. "Дейлі Мейл" купують ті, кого більше приваблюють яскраві заголовки та нестандартні історії, хто політикою цікавиться значно менше. Тож саме до них, своїм поетичним та наполегливим текстом апелює Борис Джонсон.