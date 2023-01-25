Українські сапери тренуються у Японії. Команда ДСНС прибула туди з Камбоджі - однієї з найбільш замінованих країн у світі. Вишкіл у провідних фахівців організував японський уряд. Окрім того, Токіо передасть Україні обладнання для розмінування. Тож який досвід принесе нашим вибухотехнікам азійське турне? Та хто ще допомагає навчати наших саперів? Дивіться в матеріалі Ольги Жидецької.

175 тисяч квадратних кілометрів - через повномасштабне російське вторгнення Україна стала найбільш замінованою країною в світі. За повідомленням Міноборони, більш ніж чверть нашої землі - це приблизно як територія двох Угорщин - приховує вибухову небезпеку.

Тому сапери в Україні - одна з найзатребуваніших професій. Навчання фахівців складне і тривале. Допомагати нашим хлопцям опанувати секрети вибухотехніки узялися міжнародні партнери. За програмою японського уряду півтора десятки українських ДСНСників вирушили по досвід до Азії. Спочатку тиждень насичених тренувань у Камбоджі. Тамтешніх саперів вважають одними з найдосвідченіших у світі. Адже 30 років кровопролитних міжусобних конфліктів, що завершилися лише чверть століття тому, лишили велетенський небезпечний спадок. Роботою місцевих фахівців наші вибухотехніки вражені.

Арсеній Дядченко, сапер:

Це було дуже і дуже швидко. Але думаю, наші сапери теж достатньо кмітливі, щоби керувати такими металодетекторами та радарами в Україні. І це дуже допоможе для очищення нашої території від російських мін і боєприпасів, що не розірвалися.

Нерозмінованими у Камбоджі залишаються ще 750 квадратних кілометрів земель. Це приблизно як територія Києва. Звільнити від вибухівки ці площі розраховують за найближчі два роки. У роботі камбоджійські сапери застосовують різноманітні методи - від найновітнішого обладнання до спеціально натренованих щурів. Українським курсантам показали свою роботу в реальних умовах.

Ум Пхумро, заступник директора Камбоджійського центру протимінної діяльності:

Сьогодні ми показали їм, як використовувати міношукачі на справжньому мінному полі, використовуючи засоби розмінування, зокрема техніку, тварин і саперні детектори.

Далі навчання продовжиться в Японії, а після повернення до України - онлайн. У квітні ж камбоджійські інструктори приїдуть тренувати українців у Польщі.

Українські сапери навчанням задоволені. Окрім нового досвіду, додому повезуть 4 новітніх японських мінодетектори, що дозволяють не тільки виявляти вибухівку під землею, але й бачити її форму. Це має пришвидшити роботу та убезпечити фахівців.

Станіслав Куликівський, сапер:

Основний виклик для нас, масштаб території, яку необхідно обстежити. А пріоритетом є, звичайно, здоров'я та безпека наших людей. На жаль, на сьогодні у нас є 64 сапери, які отримали поранення і 13 загиблих через роботу з розмінування в Україні.

Окрім Камбоджі, допомогу у навчанні саперів надали Канада, Німеччина та Нідерланди. До тренування наших вибухотехніків долучилося й Косово. Інструктори одного з найкращих у світі саперних центрів у місті Печ добре розуміють проблему українців.

Артур Тігані, інструктор з розмінування:

Ми пройшли через досить схожу ситуацію, особливо, коли мова про засилля снарядів, що не розірвалися, це і міни, і авіабомби і керовані боєголовки. Тож тут, у Косовому, у нас є безпосередній досвід роботи з такими обʼєктами.

Тим часом українські сапери отримують на озброєння й надсучасні розробки. Завдяки благодійній платформі Юнайтед24 придбано унікальну для України дистанційно керовану розмінувальну машину Armtrac 400. Вона виявляє та знешкоджує навіть протитанкову вибухівку на територіях з високою рослинністю.

Експерти з розмінування говорять - на звільнення від небезпеки усієї України знадобляться роки та величезні кошти. За підрахунками ОБСЄ, очистити квадратний кілометр території, коштує 2-3 млн. доларів. При цьому фахівці кажуть - зволікати з цим не можна.

Ум Пхумро, заступник директора Камбоджійського центру розмінування:

Зараз в Україні війна. Дехто каже, навіщо розміновувати, поки йде війна? Але наша думка інша. Адже що раніше ми почнемо розмінування, то краще, тому що людям потрібно повертатися на батьківщину, потрібна земля, потрібно відроджувати постраждалі райони.

Ну, і вже традиційно сапери нагадують прості правила, що рятують життя. Якщо бачите підозрілий предмет - не чіпайте і повідомте ДСНС чи поліцію. Не поспішайте повертатися до своїх домівок на звільнених територіях - спочатку їх мають оглянути фахівці і не ходіть до лісу, поки не зʼявилося офіційного повідомлення про безпеку цієї ділянки.