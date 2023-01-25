Черга гучних звільнень високопосадовців в Україні. Одразу кілька крісел - спорожніли. Хто пішов, а кого "пішли" і чому - Анна Каменєва розповість.

Масштабні кадрові чистки. Останніми днями своїх посад лишилися з десяток чиновників та держслужбовців. З різних причин. Найгучніша відставка заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка. Він написав заяву за власним бажанням. Тимошенко був у команді президента ще з часів виборчої компанії. Та, вочевидь, настав час змін.

Андрій Миселюк, політолог, директор Інститут соціально-політичного проектування "Діалог":

Офіс президента змушений перелаштовуватися під нові реалії і шукати людей, які будуть адекватні конкурентів саме викликів військового часу. Тому в принципі це така головна причина чому Тимошенко був не зовсім на своєму місці. І не варто скидувати з важелів можливої кулуарні причини.

Та святе місце порожнім не буває. І напередодні ввечері новим заступником керівника Офісу президента став Олексій Кулеба, який до цього був головою Київської обласної військової адміністрації. З попередньої посади його звільнили. Як і ще чотирьох його колег - голів Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської ОВА. І якщо Кулеба пішов на підвищення, то до очільників інших областей є питання. От приміром, Валентин Резніченко, голова Дніпропетровщини - був фігурантом кримінального провадження.

Тарас Загородінй, політолог:

Журналістське було розслідування щодо незрозуміло якого фінансування дорожніх робіт на компанію, які напряму афільовані з губернатором Дніпропетровської області. Пам'ятаєте, коли перераховуються гроші на компанію де одним з бенефіціарів була людина, фітнес-тренер, яка була помічена не зрозуміла яких там близьких не близьких стосунках з губернатором Дніпропетровської області, але те, що зв'язок був, це з'ясували журналісти.Це факт.

А в Запорізькій області був інший скандал - із можливим розкраданням гуманітарки. НАБУ наприкінці літа провело обшуки в міській раді та облдержадімінстрації. Своїх посад позбулися не лише реігональні чиновники. Перетрусили і Кабмін. Одна з гучних відставок - заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова, який сам написав заяву на звільнення через скандал із закупівлями для армії.

Тарас Загородінй, політолог:

Міністерство оборони вони… Не виключаючи, там були проблеми із закупівлею, тому що пан Резніков говорив,що там були або якісь технічні помилки, або некоректно було складені ці договори, або некоректно була подана ця інформація. І відповідно за логікою політичною, хтось за це повинен понести покарання. Оскільки пан Шаповалов,який був заступником міністра відповідав саме за державні закупівлі, це в тому числі відповідь Міністерства оборони, суспільство, яке задає питання щодо цін закупівлі механізмів закупівель і так далі. То тут хтось повинен понести покарання. І хоча в дійсності слідство нічого ще не встановило, розслідувань не було і все іншого немає,ніяких із логіки Міністерства, скоріш за все людину відправили у відставку. Тому що у разі затягування цієї історії, з в тому числі розслідування закупівлями, це погрожувало взагалі паралізувати роботу цього цієї частини відомства. А нам потрібно, щоб у солдата було харчування, було забезпечення і цим буде просто займатися інша людина.

Портфелі заступників міністрів забрали у трьох держслужбовців. А до цього - звільнили ще одного заступника міністра розвитку громад - Василя Лозинського. Його підозрюють в отриманні хабаря в розімірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Екс-урядника затримали, і вищий антикорупційний суд вже обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Також свого крісла через скандал позбавився заступник Генпрокурора Олексій Симоненко. Він на 10 днів поїхав у відпустку в Іспанію, ще й автівкою і з охороною одного з львівських бізнесменів.

Андрій Миселюк, політолог, директор Інститут соціально-політичного проектування "Діалог":

Для влади, все-таки вона так приймає адекватні і такі рішення, в тому плані, що оцінює всі плюси та мінуси. Чи варто далі, чи варто намагатися цих чиновників, які якимось чином… відмазати, відбілити чи щоб вони далі займали свої пости або все ж таки, якщо вже стає дуже важким, тягарем то варто від цього баласту позбутися. Власне кажучи, щоб це не кидало дуже велику тінь на партію влади, то вони змушені такими людьми, які у дуже гучні скандали потрапили, жертвувати, ось саме це відбулось.

Тарас Загородній, політолог:

Звичайно, наші західні партнери, впевнений, що вони теж мали питання стосовно якості роботи державного апарату і питання корупційних ризиків. Чому тому що наші західні партнери зараз надають гроші. Гроші є платників податків західних країн і, звичайно, що вони хочуть бачити, що гроші, які надаються Україні, а вони якраз фінансують багато соціальних програм.

Ці кадрові чистки - не останні. Далі буде - анонсував Президент.