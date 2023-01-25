Сили ЗСУ відійшли від Соледара [ Редагувати ]
У середу, 25 січня, стало відомо, що сили оборони України відійшли від Соледара на Донеччині задля збереження життя особового складу
Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі "Суспільному".
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