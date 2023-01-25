Резніков поговорив з главою Пентагону і пообіцяв більше "гарних новин" [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, після чого заявив, що незабаром повідомить "більше гарних новин".
Мав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили результати восьмого "Рамштайну", подальше зміцнення української армії, включаючи постачання танків та обслуговування нового озброєння. Незабаром буде оголошено більше хороших новин.
Had a 📞 call with @SecDef Lloyd James Austin III— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2023
Discussed the results of #Ramstein 8, further strengthening of #UAarmy, including tanks supplies&maintenance of the new armament.
More good news to be announced soon.
We have full trust&strong support of 🇺🇸
Together until victory! pic.twitter.com/XaoRv1EGVn
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Виступ Байдена оголошений після заяви канцлера ФРН Олафа Шольца про поставки Україні танків Leopard 2.
Американські ЗМІ повідомляють, що адміністрація президента США Джо Байдена передасть Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю $400 млн.
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