Росія відстала, потрібно прискорити зусилля для допомоги Україні - Британія [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сьогодні, 25 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак поспілкувався з лідерами США, Німеччини, Франції та Італії. Вони обговорили необхідність прискорення допомоги Україні доки росія відстала.
Про це повідомляє прес-служба уряду Британії.
Під час розмови прем’єр-міністр привітав рішення союзників оголосити про надання великих бойових танків і поінформував про непохитну підтримку України з боку Британії. Він також нагадав про його рішення пожертвувати ескадрилью танків Challenger 2 минулого тижня.
"Ці рішучі, колективні дії стануть каталізатором для інших країн, щоб наслідувати цей приклад", - додав Сунак.
Він пояснив, що тепер коли зрозуміло, що Росія відстала, і є можливість для міжнародних партнерів прискорити зусилля для забезпечення тривалого миру для України потрібно посилити свою підтримку потрібно в найближчі тижні та місяці.
Усі лідери привітали тісну координацію військових поставок і згадали про спільні міжнародні дії по всьому спектру на підтримку України, а також підтримали постійну гуманітарну та економічну підтримку України після триваючих невибіркових і варварських нападів Росії на цивільну інфраструктуру.
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