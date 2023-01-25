Сьогодні, 25 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак поспілкувався з лідерами США, Німеччини, Франції та Італії. Вони обговорили необхідність прискорення допомоги Україні доки росія відстала.

Про це повідомляє прес-служба уряду Британії.

Під час розмови прем’єр-міністр привітав рішення союзників оголосити про надання великих бойових танків і поінформував про непохитну підтримку України з боку Британії. Він також нагадав про його рішення пожертвувати ескадрилью танків Challenger 2 минулого тижня.

"Ці рішучі, колективні дії стануть каталізатором для інших країн, щоб наслідувати цей приклад", - додав Сунак.

Він пояснив, що тепер коли зрозуміло, що Росія відстала, і є можливість для міжнародних партнерів прискорити зусилля для забезпечення тривалого миру для України потрібно посилити свою підтримку потрібно в найближчі тижні та місяці.

Усі лідери привітали тісну координацію військових поставок і згадали про спільні міжнародні дії по всьому спектру на підтримку України, а також підтримали постійну гуманітарну та економічну підтримку України після триваючих невибіркових і варварських нападів Росії на цивільну інфраструктуру.