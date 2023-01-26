У четвер, 26 січня, у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє suspilne.media.

У Вінниці було чутно звуки вибухів.

За даними голови ОВА Сергія Борзова, наразі в небі йде бій.

"Йде повітряний бій! ПС ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінницькою областю", - написав він у Telegram.