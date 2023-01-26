У Вінниці повідомляють про вибухи [ Редагувати ]
Фото: Укрінформ
У четвер, 26 січня, у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє suspilne.media.
У Вінниці було чутно звуки вибухів.
За даними голови ОВА Сергія Борзова, наразі в небі йде бій.
"Йде повітряний бій! ПС ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінницькою областю", - написав він у Telegram.
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