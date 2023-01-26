"У Криму окупанти готують нову масову мобілізацію" - Генштаб [ Редагувати ]
У лютому окупанти планують провести нову хвилю мобілізації в тимчасово окупованому Криму. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
За даними військових, у Криму ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації.
до 29 січня поточного року всі так звані державні та приватні установи мають подати списки осіб на "броню" військовим комісаріатам. Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого.
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