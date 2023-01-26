Росіяни готують великий наступ на Луганщині - ISW [ Редагувати ]
Атаки невеликими силами, здійснені російськими військами в останні дні на південно-східній ділянці фронту, в Запорізькій та Донецькій областях, можуть бути спробами тримати українські сили розтягнутими по лінії фронту та в зрештою створити умови для великого наступу на півночі, в Луганській області.
Про це попереджають у свому новому звіті аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).
Останніми днями росіяни атакували невеликими силами на відрізку фронту прямо на південь від Запоріжжя, а згодом - у районі Вугледара.
За припущенням аналітиків ISW, це були відволікаючи атаки, а у великий наступ російська армія може піти з лінії Сватово-Кремінна на півночі Луганщини
На це вказує розміщення на цій лінії десантних частин і підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії, а також перекидання туди (за даними української розвідки) частин 2-ї мотострілецької дивізії та 1-ї танкової армії з Білорусі.
Масив конвенційних сил на фронті в Луганській області дозволяє припустити, що російська армія може готувати в цьому секторі рішучі дії - за підтримки обмежених атак в інших місцях, покликаних відволікти та розтягнути українські війська.
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