Атаки невеликими силами, здійснені російськими військами в останні дні на південно-східній ділянці фронту, в Запорізькій та Донецькій областях, можуть бути спробами тримати українські сили розтягнутими по лінії фронту та в зрештою створити умови для великого наступу на півночі, в Луганській області.

Про це попереджають у свому новому звіті аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Останніми днями росіяни атакували невеликими силами на відрізку фронту прямо на південь від Запоріжжя, а згодом - у районі Вугледара.

За припущенням аналітиків ISW, це були відволікаючи атаки, а у великий наступ російська армія може піти з лінії Сватово-Кремінна на півночі Луганщини

На це вказує розміщення на цій лінії десантних частин і підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії, а також перекидання туди (за даними української розвідки) частин 2-ї мотострілецької дивізії та 1-ї танкової армії з Білорусі.