Військові спрогнозували дії росіян на Запорізькому напрямку [ Редагувати ]
Нині прокремлівські війська не мають сил для повномасштабного наступу на Запорізькому напрямку. Для настання у них має бути достатня кількість боєприпасів та пального. Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін, в ефірі телемарафону.
Ресурс, за яким оцінюються спроможності противника, - це співвідношення сил... Для наступу у противника має бути достатня кількість боєприпасів, пального та інших матеріально-технічних засобів, плюс інфраструктура, яка дозволила б вести повномасштабний та довготривалий наступ.
Спікер наголосив, що окупанти здійснюватимуть спроби просування невеликими групами.
Єрін, додавши, що це створить певну напругу на Запорізькому напрямі, заявив:
На даний час, за нашими даними, можна сказати, що для повномасштабного наступу в них сил немає. Разом з тим противник буде, скоріш за все, здійснювати спроби просування невеличкими групами з метою покращення свого тактичного положення на окремих ділянках фронту.
Зокрема, унеможливить перекидання українських військ на інші більш загрозливі напрямки.
Це теж треба враховувати. Але відкидати посилення противника та здійснення ним більш активних дій не можемо, тому готуємось до будь-якого розвитку подій.
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