Нині прокремлівські війська не мають сил для повномасштабного наступу на Запорізькому напрямку. Для настання у них має бути достатня кількість боєприпасів та пального. Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін, в ефірі телемарафону.

Ресурс, за яким оцінюються спроможності противника, - це співвідношення сил... Для наступу у противника має бути достатня кількість боєприпасів, пального та інших матеріально-технічних засобів, плюс інфраструктура, яка дозволила б вести повномасштабний та довготривалий наступ.

Спікер наголосив, що окупанти здійснюватимуть спроби просування невеликими групами.

Єрін, додавши, що це створить певну напругу на Запорізькому напрямі, заявив:

На даний час, за нашими даними, можна сказати, що для повномасштабного наступу в них сил немає. Разом з тим противник буде, скоріш за все, здійснювати спроби просування невеличкими групами з метою покращення свого тактичного положення на окремих ділянках фронту.

Зокрема, унеможливить перекидання українських військ на інші більш загрозливі напрямки.