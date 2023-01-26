На Київ летіли 20 ракет різного типу, всі були знищені - КМВА [ Редагувати ]
Вранці 26 січня російські окупанти випустили по Києву майже 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
В повітряному просторі Києва було зафіксовано біля 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Дякуємо ППО. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували.
Об'єкти інфраструктури Києва працюють в штатному режимі.
На даний момент у столиці триває повітряна тривога. Вона пов'язана зі зльотом в Білорусі потенційного носія ракет "Кинджал" - винищувача Міг-31 та літака управління А-50.
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