У Києві пролунав вибух: що відомо [ Редагувати ]
У четвер, 26 січня, у Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги по всій країні. Вибух підтвердив мер міста Віталій Кличко.
За попередніми даними, звук вибуху було чутно в різних районах столиці. Над містом та в області, ймовірно, працюють сили протиповітряної оборони.
Влада закликає громадян залишатися в укриттях.
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