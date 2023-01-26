Сьогодні Україна витримала черговий масований ракетний удар російських військ. російську агресію може зупинити лише адекватна зброя.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів. Удар, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами і вчора, і від початку нашого дипломатичного марафону. Це зло, цю російську агресію можна й треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє", - заявив він.

Президент наголосив, що серед такої зброї: нові санкції проти рф та створення спеціального трибуналу.

"Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти росії, тобто політичною та економічною зброєю. Та зброєю юридичною - треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії росії проти України й для компенсації всіх збитків, завданих цією війною, за рахунок російських активів", - додав Зеленський.

Глава держави подякував партнерам, які протидіють терору разом з українцями.

"Кожна російська ракета проти наших міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, - це аргументи, чому потрібно більше зброї. Тільки зброя знешкоджує терористів. І я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом із нами.", - додав він.