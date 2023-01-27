Братчук розповів, скільки "Калібрів" тримає рф у Чорному морі [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські окупанти вранці п'ятниці, 27 січня, вивели у Чорне море 4 судна-носії крилатих ракет.
Про це повідомляє в Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 20 "Калібрами".
Варто зазначити, що громадяни повинні дотримуватися алгоритмів і правил дій за сигналами повітряної тривоги.
До укриттів необхідно прямувати одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.
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