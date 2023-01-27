У Зеленського дали невтішний прогноз стосовно ракетних та дронових атак росіян [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Російські війська й надалі тероризуватимуть українців ударами ракет та дронів. Це продовжуватиметься до тих пір, поки війна не закінчиться.
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".
"До кінця війни у нас взагалі не буде спокійно. Тобто ми маємо реагувати на сигнали тривоги, маємо йти в укриття - це важливо. Все ж таки маємо зберегти максимальну кількість своїх людей. Це важливо для того, щоб виконати всю ту історичну роботу, яку нам треба буде зробити. Її буде дуже багато", - каже Подоляк.
За його словами, Росія до кінця війни буде використовувати будь-які елементи терористичної війни для того, щоб залякувати цивільне населення.
"Це можуть бути дрони, ракети будь-якого виробництва. Будуть шукати ще якісь спроможності, але до останнього дня війни це будуть використовувати. Тому маємо спокійно, відносно спокійно до цього ставитися і просто дбати про свою особисту безпеку", - зазначив Подоляк.
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