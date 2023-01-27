У Севастополі пролунав вибух [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: Главком
У п'ятницю, 27 січня, у тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму, було чутно вибух, схожий на роботу системи ППО. Про це повідомляє "Крим.Реалії".
За словами очевидців, віддалений звук вибуху чули над центральною частиною міста.
При цьому зараз диму не видно. Причини звуків, схожих на вибух, також поки що невідомі.
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