Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту [ Редагувати ]
У п'ятницю, 27 січня, президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту.
Ніколи знову – ненависті. Ніколи знову – байдужості. Чим більше народів світу подолають байдужість, тим менше простору у світі залишиться для ненависті. Вічна пам'ять усім жертвам Голокосту!
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