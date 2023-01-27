У п'ятницю, 27 січня, вертоліт Мі-8 зазнав аварії у російському аеропорту "Внуково". Про це повідомляє Baza.

Вертоліт, що належить спеціальному льотному загону "росія", під час посадки вдарився об землю хвостовою частиною.

російський "Інтерфакс" з посиланням на екстрені служби повідомляє, що внаслідок катастрофи є постраждалі. Гелікоптер зараз буксують на стоянку.

Зазначається, що СЛЗ "росія" забезпечує авіаперевезення президента, прем'єр-міністра рф, спікерів держдуми та ради федерації, голів Конституційного та Верховного судів, генпрокурора та голови слідчого комітету росії, керівника адміністрації кремля та міністра закордонних справ рф.

Mash публікує перші кадри вертольота, що аварійно сів. На фото видно зруйнований хвостовий гвинт. За інформацією видання, літак розрахований на 22 пасажири.