Обстановка змінюється динамічно, росія збільшила корабельне угрупування до 16 одиниць. Попри шторм, ворога намагається "грати м'язами".

Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як пояснила Гуменюк, росія додала до корабельного угрупування надводний ракетоносій, у зв'язку з чим загальний залп "Калібрів" може складати 20 ракет.

"Це говорить проте, що незважаючи на шторм, ворог намагається грати м'язами. А також тримає на бойовому чергуванні два великих десантних кораблі, незважаючи на те, що спроба висадки десанту приречена на провал… Це в принципі не захитує нашої уваги, але добряче під такий шторм захитує особовий склад", - пояснила Гуменюк.