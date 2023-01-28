Застосування БПЛА значно розширює можливості розвідки. Це допомагає зберегти життя наших воїнів та знищувати ворога на відстанях.

Про це сказав командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів значно розширюють можливості розвідки. З повітря можна добре побачити бойовий порядок противника, саме ті, як кажуть, жирні цілі по яких необхідно нанести ураження передаючи цю розвідувальну інформацію на засоби вогневого ураження", - пояснив Наєв.

За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ, вирішення створити ударну роту БПЛА є великим кроком, оскільки безпілотні апарати зможуть виконувати завдання не наражаючи наших воїнів на небезпеку.

Водночас ударна рота дозволить більш швидко просуватись під час наступальних дій й знизить бойовий потенціал ворога.

"Це зберігає життя наших воїнів й нищить ворогів на тих відстанях, на яких це дозволяє робити", - додав Наєв.