Власник компанії "Агробізнес" та футбольного клубу "Агробізнес", мільйонер Олег Собуцький, який насправді має дискваліфікацію з футболу за рішенням CAS, вдає, що у футбольних цілях відвідує Норвегію. Про це свідчить відповідний допис на сторінці "АВФУ" у соціальних мережах, інформує Lenta.ua.

…Перед початком турніру Кубок ветеранів засновник збірної Олег Собуцький подякував пані Лілії Гончаревич (повірена у справах України Норвегії) за плідну співпрацю та під оплески футболістів і глядачів вручив м'яч з автографами. Embassy of Ukraine in Norway.

Насправді ж Собуцький наразі до ветеранів українського футболу немає ніякого стосунку, а Асоціацію ветеранів футболу ще з вересня минулого року очолює Анатолій Демяненко.

Крім того, за побиття арбітра, Собуцький взагалі відсторонений від футболу. CAS дискваліфікував його на 5 років.

Ще минулого тижня, Собуцький в інтерв’ю українським медіа розповідав, що нібито воює на бахмутському напрямку, нагадує видання.

"Однак, виходить, що він може покинути фронт (якщо дійсно там взагалі був) у будь-який момент та навіть виїхати за кордон, попри заборону для чоловіків призовного віку. Із собою Собуцький, як свідчать опубліковані фото, вивіз ще й близько 20 чоловіків призовного віку, які у Норвегії представляються буцімто "збірною ветеранів". На яких підставках усі вказані особи перетинали кордон України тепер мають розслідувати, щонайменше, у Державній прикордонній службі (ДПСУ)", - підсумовує Lenta.ua.

Зауважимо, що Олег Собуцький у вересні минулого року був відсторонений від керівництва Асоціацію ветеранів футболу України. Крім того його звинувачено у тому, що використовував футбол для особистого заробітку. Зокрема, неправомірно розміщував рекламні написи про свою компанію "Агробізнес" на футболках ветеранської збірної.