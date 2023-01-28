Спецслужби росії через пов'язаних із ними хакерів найближчим часом готуються вчинити велику кібератаку на партнерів України. Про це заявив представник Центру з безпеки комунікацій Канади Еван Короневський повідомляє CBC News.

Нам відома інформація про активізацію зусиль, пов'язаних із рф хакерів, які намагаються скомпрометувати або перешкодити союзникам України, у відповідь на їхню підтримку уряду України.

Представник канадської спецслужби, відповідальної за зовнішню радіоелектронну розвідку, також зазначив, що на сьогоднішній день зростання випадків кібернападів на уряд Канади поки що не виявлено.