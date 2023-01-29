Новий наступ росіян в Луганській області: Гайдай оцінив можливість [ Редагувати ]
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що новий великий наступ російських військ у Луганській області не виключається, оскільки ворог має достатньо живої сили, якою закидує позиції і потроху йде вперед. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Все може бути, бо це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 мільйонів (в контексті самого населення рф і можливості мобілізувати сили - ред.) - це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато. На сьогодні найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. Немає такої яскравої тактики чи стратегії у ворога. Вони просто завалюють наші позиції тілами і кількість так потроху просуваються вперед.
При цьому він зазначив, в Луганській області хоч і важка ситуація, але повністю контрольована українськими Силами оборони.
І якщо з боку Донецької області, в Білогорівці нашими захисниками міцно тримаються позиції, то на Сватівсько-Кремінському напрямку крок за кроком українські військові мають успіх.
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