Окупанти обстріляли Харківську область [ Редагувати ]
У суботу, 29 січня, окупанти масовано обстріляли Харківську область. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Внаслідок атаки ворога постраждала літня жінка.
За минулу добу окупанти обстріляли Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.
Через російські удари у деяких населених пунктах зруйновані приватні житлові будинки. На щастя без жертв та постраждалих. У Куп'янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
У Вовчанську внаслідок обстрілів пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала 83-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.
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