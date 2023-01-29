У суботу, 29 січня, окупанти масовано обстріляли Харківську область. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Внаслідок атаки ворога постраждала літня жінка.

За минулу добу окупанти обстріляли Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Через російські удари у деяких населених пунктах зруйновані приватні житлові будинки. На щастя без жертв та постраждалих. У Куп'янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

У Вовчанську внаслідок обстрілів пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала 83-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.