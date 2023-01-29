День пам'яті героїв Крут: Залужний зробив заяву [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові сьогодні гідно продовжують справу Героїв Крут і захищають незалежність держави у боротьбі проти російської навали. Тож ми не зупинимося, поки виженемо віковічного ворога з нашої землі.
Памʼять робить нас сильнішими. Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали.
Він наголосив, що ціна боротьби висока. Але ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища.
Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення.
*29 січня в Україні традиційно відзначають річницю бою під Крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. Тоді, у 1918 році українці стримали наступ більшовицької армії на Київ, проявивши жертовність і героїзм заради незалежності України.
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