Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові сьогодні гідно продовжують справу Героїв Крут і захищають незалежність держави у боротьбі проти російської навали. Тож ми не зупинимося, поки виженемо віковічного ворога з нашої землі.

Памʼять робить нас сильнішими. Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали.

Він наголосив, що ціна боротьби висока. Але ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища.

Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення.

*29 січня в Україні традиційно відзначають річницю бою під Крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. Тоді, у 1918 році українці стримали наступ більшовицької армії на Київ, проявивши жертовність і героїзм заради незалежності України.