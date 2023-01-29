Масований обстріл Херсону: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Фото: кількість жертв в наслідок сьогоднішнього обстрілу Херсону зросла
Сьогодні, 26 січня військові російської федерації масовано обстрілюють Херсон з артилерії. Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок обстрілу.
"Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона", - заявив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
За його словами, інформація про кількість поранених ще уточнюється.
по темі
Prev Next
24 січня 2023 22:58 Російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку у Херсоні
Російські війська обстріляли місто Херсон у вівторок, 24 січня
18 січня 2023 21:30 Окупанти знову обстріляли Херсон
У середу, 18 січня, росіяни знову обстріляли Херсон. Повітряна тривога у місті та області не оголошена
09 січня 2023 22:44 Росіяни обстріляли Херсон: спалахнула пожежа, є загиблий
Ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон
29 січня 2023 11:14 У Херсоні та області повідомляють про вибухи
У суботу зранку, 29 січня, у Херсоні та області пролунали вибухи