На Львівщині психолог та переможниця конкурсу "найкращий педагог" Анжела Синяк збирає гроші на підтримку українських воїнів. За кошти, які жінка, виграла в освітньому конкурсі, вона замовила майстер-клас для волонтерів з іконопису на склі. Готові роботи вже виставлені на аукціон. На що збирають львів'яни гроші, знає Христина Гашенко.

Це ікона святої Діви Марії, це народження Ісуса Христа, це святої Катерини.

Усього 15 ікон. Їх психологиня Анжела Синяк створила разом із друзями з різних регіонів України, які чи не вперше тримали пензлі в руках.

Анжела Синяк, психологиня:

... називається народна ікона значить, перемальовувати накладає сюди скло і відповідним коректором таким, який не стирається обводить це все. Ось ці всі образи, ось потім відбувається найцікавіше. Потім ти це все розмальовуєш розфарбовуєш, але це зворотньої сторони й людина цього не бачить, вона не знає що вийде в фіналі.

Намалювати аматорам такі ікони - не просто. Потрібне навчання. Гроші на майстер-клас Анжела використала із премії, яку отримала за перемогу в освітньому конкурсі. Вона стала однією з найкращих педагогів Львова та отримала 25 тисяч гривень.

Анжела Синяк, психологиня:

Здається ця сума дуже велика, спочатку здавалося. Але насправді, якщо врахувати те, що ті гроші, ідеї я хотіла скерувати їх на підтримку ЗСУ, то це не дуже великі кошти. Знаєш, скільки коштує бронежилет, я вже не говорю за дрони чи ще щось.

До благодійного проєкту долучився і 17-річний Олександр з Дніпропетровщини. Із перших днів війни із рідними переїхав до Львова. Майже щодня волонтерить на залізничному вокзалі.

Це моя така праця, яка дуже заспокоює мене і дуже втішає, що я допоможу своїй країні, своїй батьківщині та військовим на фронті.

Ікони Анжела вирішила виставити на аукціон. Дві вже продала за дев'ять тисяч гривень.

Анжела Синяк, психологиня:

Це дві ікони, які уже пішли, які отримали, найшли своїх власників. Це ж методом рандому обирається переможця, а мінімум 200 гривень людина донатить конкретно на рахунок, не мені, або конкретно на рахунок воїнам, або фонд.

У наступному лоті - ще дві роботи. За гроші від їх продажу жінка планує купити на передову розвідувальний дрон. Військові називають їх своїми очима.

Позивний "Шалений", боєць 103-ї бригади сил територіальної оборони ЗСУ:

Вийшло так, що наших медиків попросили на евакуацію з сусіднього підрозділу. Наші медики поїхали та вийшло так, що їхню машину там розбили. Вони вийшли в ліс і їх вів дрон. Наш дрон їх провів кілометрів 10. Він казав да чисто, казав де є ворог 30 людей вийшло. Він дорогий, але їх треба дуже багато.

Назбирати грошей на дрони, які так просять наші захисники - львів'янам із кожним днем стає важче. Це офіс одного із волонтерських штабів, де допомагають українським бійцям із 2014-го.

Оце зараз маємо дрона, повернули нам. Це коліматори передали нам на ремонт.

На початку вторгнення й українці, й іноземці - активно донатили. Нині ця допомога зменшилась в рази.

Андрій Салюк, волонтер:

Люди вичерпалися, підприємства не працюють, ті які працюють - вони радше жевріють, а ніж працюють. І люди просто не мають тих коштів, якими ми могли помагати.

Коштує один дрон від ста тисяч гривень. Львів'яни та переселенці сподіваються, що їм вдасться назбирати потрібну суму.

Інна Шапран, волонтерка:

На даний час у кожного українця має бути своя громадянська позиція і ми всі на своєму волонтерському фронті, і кругом ми маємо допомагати нашим військовим, нашій батьківщині, для нашої спільної Перемоги.

Оксана Цимбало, учасниця благодійного проєкту: