В Єрусалим направлять дві піхотні роти для посилення поліції [ Редагувати ]
Армія оборони Ізраїлю направить дві піхотні роти для посилення поліцейських в районі Єрусалиму та в ізраїльських містах поблизу бар’єру безпеки на Західному березі.
Війська мають бути розгорнуті вже завтра, 30 січня.
Повідомляється, що рішення про посилення правоохоронців було прийнято після нової оцінки високопосадовців армії.
Зазначається, що роти входять до складу бригад Гіваті та Голані, які зараз проходять базову підготовку.
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