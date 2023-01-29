У Гостомелі під Києвом відбувається великий демонтаж [ Редагувати ]
Великий демонтаж - зараз у селищі Гостомель під Києвом. Йдеться про будинки, які після обстрілів росіян, більше не придатні для життя. Їх треба зносити, і зводити нові.
Фахівці французької компанії обіцяють збудувати у Гостомелі сім багатоповерхівок - і в рамках цього проєкту вже демонтували один із будинків. Як зносили стіни другого - бачив мій колега Романа Барашев.
Роман Барашев, кореспондент:
П'ятиповерхівки, що рашистські снаряди зробили непридатними та навіть небезпечними для життя, демонтують в Гостомелі. Оцей котлован - все, що залишилось від першої. Саме зараз екскаватор закінчує розбирати другу.
Екскаватор працює зі спеціальною демонтажною насадкою. Цегляні стіни та бетонні плити під сталевим крюком - розсипаються, немов кришталеві.
Альона, жителька Гостомеля:
В цьому підвалі, і в цьому жили понад 300 осіб... тут були діти. Коли вертольоти начали залітать, ми сиділи в подвалі цього будинку, дуже страшно було, тому що в мене двоє діток, у сестри маленька годовала.
Сестра Альони жила в будинку, що зараз демонтують. Придбала квартиру за рік до повномасштабного вторгнення росіян, зробила капітальний ремонт.
Альона, жителька Гостомеля:
Дуже сумно за мою сестру. Молода сім'я, вони тільки купили квартиру, тільки построїлись і от таке горе... Вони щас в Лейпцигу з дітками, а я залишилась тут з дітьми.
Олег прийшов подивитися, як під ударами екскаватора зникає дім, де жив із юності. У сусідній квартирі - мешкав його син.
Олег Псалом, житель Гостомеля:
Когда у птички гнездо ломают? Какие чувства? Вот так и здесь. Вот 2-й этаж, остался, балкон, кухню вон уже выломали. Снимаем квартиру у бывшего моего товарища мамы. Бабушка Шура, товарищ умер от прилета, сердце не выдержало. А бабушка Шура нас приютила.
Олег сподівається, що на місці зруйнованого вже невдовзі з'явиться новий будинок.
Олег Псалом, житель Гостомеля:
Ломают они профессионально, быстро, хотелось бы, чтобы так и строили.
Ці дві будівлі - далеко не останні в Гостомелі, які доведеться знести через напад російських терористів.
Сергій Борисюк, голова Гостомельської селищної військової адміністрації:
Близько чотирьох тисяч пошкоджених будівель, зруйнована вся інфраструктура. У нас було близько 10 крупних підприємств, майже всі були зруйновані …
Якщо вивезти на смітники чи просто у поле все будівельне сміття, що утворюється після демонтажу будинків, станеться екологічне лихо, наголошують посадовці. Але рішення є.
Кирило Чернишук, директор компанії з реалізації будівельних проєктів:
80% матеріалів, які ми отримаємо зі старих будинків ... в результаті демонтажу старих будинків будуть використані для побудови нових.
По суті з будівельного сміття у Гостомелі планують звести нові багатоповерхівки - в цьому ж районі, на місці демонтованих. А тому бетон, цеглу, залізо, дерево - спочатку сортуватимуть, потім - перероблять на будматеріали.
Кирило Чернишук, директор компанії з реалізації будівельних проєктів:
Це буде інакший тип будинків, над ним працює зараз французький архітектор.
Проєкт фінансує уряд Франції, гроші також дають французькі будівельні та фінансові компанії. Перший будинок у селищі-герої Гостомелі планують звести вже у цьому році.
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