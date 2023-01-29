Окупанти закривають лікарні в Каховці та Новій Каховці, а обладнання вивезли - Генштаб [ Редагувати ]
Військові російської федерації вивезли усе медичне обладнання та закривають лікарні Каховки та Нової Каховки.
"За наявною інформацією, із місцевих лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли усе медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області", заявили в Генштабі.
Вони також додали, що всупереч раніше наданим обіцянкам окупанти нині закривають лікарні у зазначених містах, а працівників ставлять перед фактом, пропонуючи переведення або ж звільнення.
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