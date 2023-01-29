І далі - матеріал про черговий скандал з Угорщиною. "На Закарпатті - жорстко мобілізують угорців" - про це пише угорська преса останні дні. І посилаються при цьому на слова міністра закордонних справ Угорщини - Петера Сіярто. Хоча етнічні угорці Закарпаття - це заперечують! Деталі - у нашому матеріалі.

Чергові збурення в угорській пресі. Там почали з'являтися повідомлення про утиски етнічних угорців Закарпаття. Одна із заяв - міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

Не кажучи вже про те, що угорці гинуть у цій війні пліч-о-пліч з українцями, адже угорців, які проживають на Закарпатті, також призивають в українську армію.

Федір Шандор, професор ужгородського університету й угорець по батьку, майже з перших днів війни на фронті. На слова Сіярто відреагував красномовно - назвав спробами посварити українців та угорців, які живуть на Закарпатті.

Федір Шандор, професор, військовий ЗСУ:

Хочу відповісти всім агентам росії і в Україні, і в Угорщині, які поширюють брехню: Закарпатські угорці - добропорядні громадяни України. Тисячі закарпатців всіх національностей (і угорці в тому числі) взяли в руки зброю і пішли воювати, бо ми не хочемо, щоб російські окупанти прийшли в Закарпаття і вбивали наших рідних.

Будь-які утиски угорців заперечують і політики від нацменшини. Про це заявили в обласній раді Закарпаття.

Представники обласної організації політичної партії "КМКС - Партія угорців України":

Ми отримуємо максимальну підтримку, всебічну допомогу та розуміння органів виконавчої влади на місцях, що своєю чергою є прикладом справжньої європейської демократії.

То хто ж розхитує ситуацію, підігруючи москві? За словами голови Закарпатської ОВА, це певні політики. Але їх провокативні дії вже розслідують правоохоронці.

Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА:

Є демократія, є закони дивлячись на воєнний стан, дотримуються всі права і свободи всіх громадян. Всі представники угорської громади не тільки одної, а всіх різних напрямків, і голів тер. громад, і просто представників даних громад, встали і сказали нема переслідувань.

Та цих заяв, в угорському уряді, вочевидь, не чують. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан і далі намагається загальмувати європейську допомогу Україні та розповідає про переговори з росією. У цей час громадяни Угорщини активно волонтерять, щоб підтримати українців. Оника Бігарі - представниця організації "Угорські акушерки" - вкотре привезла у Берегівську лікарню гуманітарний вантаж.

Оника Бігарі, представниця громадської організації "Угорські акушерки":

П'ять місяців тому ми навідалися сюди. Побачили потребу у ліжках. Ми зібрали кошти, придбали обладнання. Нині привези 2 родильні ліжка-трансформери, трьох-моторні. А також обладнання на дві кухні та все для операційної.

Угорці в українському війську є, і чимало з них - добровольці, як викладач університету Віктор Трошкі. Він не служив в армії, не закінчував військової кафедри. Проте в перші дні повномасштабного вторгнення росії він пішов у військкомат і став солдатом 128-ої гірсько-штурмової бригади.

Віктор Трошкі, етнічний угорець, військовий ЗСУ: