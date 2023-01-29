Український поет, перекладач, літературний критик Дмитро Павличко помер ввечері 29 січня на 94-му році життя, повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

"Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам'ять і царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу", - написав Сидоржевський.

Крім літературної творчості, Павличко займався громадською та політичною діяльністю. Кілька разів обирався народним депутатом України. Є одним із авторів Декларації про державний суверенітет України (1990) та першої зовнішньополітичної доктрини самостійної держави, що передбачала нейтральний та позаблоковий статус України — іноді цю доктрину іменують саме "доктриною Павличка".