Ситуація дуже жорстка: Зеленський розповів про постійні штурми окупантів на Донбасі [ Редагувати ]
Сьогодні, 29 січня, президент Володимир Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це він розповів у своєму традиційному відеозверненні.
"Основна увага, звичайно, – ситуації на фронті, передусім на Донеччині та на південних напрямках. Ситуація дуже жорстка", – зазначив глава держави.
За його словами, на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області відбуваються постійні російські штурми і намагання прорвати нашу оборону. Зеленський наголосив, що ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак.
"У деяких своїх війнах росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом. І протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що, захищаючи Донеччину, наші воїни захищають усю Україну", – сказав президент.
Зеленський пояснив, що кожен зупинений крок ворога на Донбасі – це десятки недопущених кроків окупантів на інших напрямках.
Він подякував всім підрозділам, які попри все зберігають позиції й відбивають ворожі штурми на Донеччині.
Особливо глава держави відзначив бійців 72-ї окремої механізованої бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади "за наполегливість при виконанні бойових завдань на Донецькому напрямку".
Також він відзначив наших воїнів на південних напрямках. Зокрема, 44-ту та 406-ту артилерійські бригади, а також розвідувальні підрозділи 123-ї та 124-ї бригад тероборони.
"Головнокомандувач, командувачі оперативних напрямків, міністр оборони доповідали на Ставці сьогодні про характер дій ворога, про наші відповіді, про постачання боєприпасів і техніки бойовим підрозділам. Керівник розвідки доповів про те, як ситуація може змінитися найближчим часом. Робимо все, щоб наш тиск все ж переважив штурмові можливості окупантів", – підсумував Зеленський.
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