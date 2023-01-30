Служба безпеки затримала російського агента, який збирав інформацію про ЗСУ та коригував удари по Харкову.

Як з'ясували правоохоронці, поплічник окупантів збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ. Отриману інформацію він надсилав у вигляді електронних координат та позначок на карті через месенджер Telegram.

"Розвідувальна інформація була потрібна загарбникам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру", - розповіли у спецслужбі.

З'ясувалося, що агентом виявився безробітний місцевий житель, якого представник рф залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року.

Для виконання завдань агент обходив територію міста та приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їх локації.

Під час обшуків у зловмисника знайшли телефон, через який він передавав дані окупантам.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване розповсюдження інформації про розміщення ЗСУ). Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі ворожому агенту загрожує до 12 років в'язниці.