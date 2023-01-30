У Польщі хочуть, щоб Україна вступила в ЄС за кілька років, але є умова [ Редагувати ]
Джерело: Радіо Свобода
Польща хоче, щоб Україна через кілька років стала членом Європейського Союзу. Однак спочатку українцям треба допомогти перемогти у війні з російською агресією.
Про це повідомляє заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський в ефірі польського телеканалу TVP Info.
За його словами, саміт ЄС-Україна, який запланований на 3 лютого і пройде в Києві, демонструє, що "шлях України до об'єднання є реальним".
"Це не просто гасла, порожні гасла, а справжня воля до співпраці. Ми дуже хочемо, щоб Україна за кілька років стала членом Європейського Союзу. Це реально, якщо тільки ми допоможемо Україні виграти цю війну", - заявив Яблонський.
Також заступник глави МЗС Польщт акцентував, українська нація чітко показує, як вона хоче розвиватися.
"Він (український народ - ред.) каже: ми хочемо бути ближчими до Європи, ми хочемо належати до Європейського Союзу, ми хочемо належати до НАТО", - зазначив Яблонський.
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