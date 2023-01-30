Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попередила про те, що росія у перервах між масованими ракетними атаками може точково обстрілювати Україну. Крім того, ворог намагається виснажити нашу протиповітряну оборону.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Зараз, навіть після масованих ракетних атак, коли всі вже звикли до того, що можна взяти певну паузу в 10-12 діб, поки вони будуть готуватися - ворог не дрімає і почав тероризувати нас такими невеличкими повітряними атаками.

Речниця додала, що росія сьогодні хоч і зменшила корабельне угруповування у Чорному морі до 11 суден, але тримає напоготові три ракетоносії з 20 "Калібрами".

Це говорить про те, що вони продовжують тримати тиск на населення і абсолютно не виключаються точкові ракетні удари. Скоріш за все, через погоду застосувати дрони їм не вдасться, але розслаблятися не слід, оскільки буває, що вночі вщухає поривчастість вітру, і саме ніч вони наразі використовують для застосування Shahed.

Наталія Гуменюк також зазначила, що росія змінила тактику ракетних ударів. Зокрема, окупанти намагаються ослабити українську протиповітряну оборону, тому спершу запускають дрони-камікадзе, а потім ракети.

Вони відстежують і бачать результативність нашої ППО, яка зросла аж до 75-80% в протидії саме їх масованим ракетним атакам. Вони вишукують тактику, коли зможуть знизити цей процент протидії нашої протиповітряної оборони. Тому вони більш дешеві Shahed використовують першими хвилями, щоб розвідати і знищити засоби.", - пояснила речниця.

Гуменюк підтвердила, що росіяни останнім часом почали менше використовувати при атаках "Калібри", оскільки їх запаси виснажуються. Але ворог запускає інші ракети, яких ще вдосталь.