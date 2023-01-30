Теракт в Пакистані: постраждало мінімум 70 осіб [ Редагувати ]
У наслідок теракту в Пакистані: постраждало мінімум 70 осіб. Про це повідомляють ЗМІ.
Вибух відбувся в той час, коли в мечети в місті Пешавар зібралося багато людей для молитви. Повідомляється, що в лікарню доставлено понад 70 ранених. Про кількість загиблих на цей час невідомо.
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