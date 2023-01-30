Польща готова надати Україні свої літаки F-16. Але це можливо лише в координації з НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуша Моравецького під час прес-конференції, пише WNP.PL.

Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", - заявив Моравецький, у відповідь на питання, чи готова Польща на відправку F-16. Тим часом таку позицію вже привітали в Офісі президента. Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що "робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується".

"Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО. Танки, винищувачі - чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива", - пише Єрмак.