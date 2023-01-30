"Окупанти поспішають здійснити новий наступ у війні" - литовський генерал [ Редагувати ]
Командувач ЗС Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявив, що росія поспішає здійснити повторний наступ на території України, аби скористатися "вікном можливостей" перед поставками Україні важкої бронетехніки. Про це він сказав в інтерв'ю Guildhall.
За словами генерал-лейтенанта, росія перейшла до тотальної війни й фази, коли ключову роль відіграє матеріальне забезпечення і логістика через що Захід повинен усвідомити всю неминучість військової підтримки України.
Адже зараз навіть сліпому видно, що вони готуються до наступної хвилі наступу. І зупинитися або змінити задум вони, можливо, можуть тільки за умови, якщо побачать, що Україна має достатню кількість обладнання, амуніції, озброєння і підготовленого особового складу.
Також він додав, що необхідно мати на увазі, що у росії є всі умови забезпечувати власну армію амуніцією, танками, бойовими машинами у разі, якщо війна триватиме довго.
Рупшис зауважив, що саме важка бронетехніка зіграє важливу роль під час війни, у зв'язку з чим росіяни розуміють, що якщо вони не здійснять наступ зараз, то наприкінці весни для них буде це пізно.
Я вам скажу, що всередині НАТО, на рівні моїх колег тридцяти Головнокомандувачів є єдина думка. Ваша війна - це наша війна, ми повинні підтримати Україну всіма доступними засобами.
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