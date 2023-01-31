У Києві сніг: водіїв просять не виїжджати у місто [ Редагувати ]
У вівторок, 31 січня, у Києві сніг. Водіїв просять не виїжджати у місто без необхідності. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.
Жителів столиці просять не заважати роботі спецтехніки.
Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць.
На вулицях Києва працює 95 одиниць комунальної спецтехніки, а сніг прибирають 3,5 тисячі комунальників.
Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами.
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