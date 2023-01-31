Північна Корея постачає росії зброю, зокрема ракети та снаряди. Це офіційно підтвердили в НАТО. І попри те, що американська розвідка надала фотодокази та супутникові знімки потягів, що таємно привезли з КНДР до росії зброю, обидві країни дані факти заперечують.

Чим вигідна Пхеньяну співпраця з москвою? І як це може вплинути на хід війни в Україні - Ольга Жидецька з'ясовувала.

НАТО відомо про підтримку росії з боку КНДР. Зокрема постачанням ракет. І це ще одна цеглина у спробу дестабілізувати світову систему безпеки. Про це генсек Альянсу заявив під час візиту до Сеулу.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Північна Корея надає ракети російській "групі Вагнера", яка є важливою частиною російської агресивної війни в Україні. Отже, безпека взаємопов'язана, і тому те, що тут відбувається, також має значення для НАТО. І те, що відбувається в Європі, має значення для Азії.

Столтенберг підтвердив звинувачення з боку США. У січні Вашингтон передав до Комітету Ради Безпеки ООН з питань санкцій проти Північної Кореї докази постачань Пхеньяном зброї російській приватній військовій компанії "Вагнера", яка використовує її у війні в Україні.

Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки США:

Це зображення показує, що 18 листопада п'ять російських залізничних вагонів вирушили з росії до Північної Кореї. А наступного дня, 19 листопада, Північна Корея завантажила ці залізничні вагони, транспортними контейнерами, і поїзд повернувся до росії. Тепер, хоча ми оцінюємо, що кількість матеріалів, доставлених "Вагнеру", не змінила динаміку бойових дій в Україні, ми очікуємо, що вони продовжуватимуть отримувати північнокорейські системи озброєння.

Перші повідомлення про плани Кремля купити корейські ракети та мільйони снарядів для артилерійських систем американська розвідка поширила ще у вересні. І росія, і КНДР усі звинувачення заперечують. Ба більше північнокорейські дипломати погрожують США наслідками за буцімто поширення брехні. А на повідомлення про надання Україні американських "Абрамсів", сестра Кім Чен Ина - Кім йо Чон, що є впливовою особою в країні відреагувала гнівним посланням.

Я висловлюю серйозну стурбованість з приводу ескалації з боку США шляхом надання Україні військової техніки для наземного наступу. Та рішуче засуджую це. Ми завжди стоятимемо на одному полі бою з військовими та народом росії.

Тим часом експерти вважають, що Північна Корея теоретично може стати основним джерелом стрілецької зброї, артилерії та інших боєприпасів для росії, оскільки використовує ще радянські розробки. І тут дві держави-вигнанці з цивілізованого світу знайшли одна одну. Адже москві складно поповнити значні витрати набоїв для продовження війни в Україні. А Пхеньян може добряче підлатати пошарпану санкціями економіку. Минулий рік, як визнає сама влада, став найгіршим за більш ніж три десятиліття. І це серйозно загрожує голодом значній частині населення. Тим не менш панівна Трудова партія щосили намагається підтримувати позитивну картинку у державних ЗМІ. Інших у країні просто не існує.

У країні, де поза столицею майже немає централізованої електрифікації, водогону та асфальтовано лише три відсотки доріг, тим не менш живіші всіх живих комуністичні ідеї. На підтримку яких збираються багатотисячні стадіони.

Пак Ун Кьонг, робітниця текстильної фабрики у Пхеньяні:

Минулого року ми подолали всі труднощі та досягли багатьох успіхів у виробництві, йдучи шляхом, яким керував шановний Генеральний секретар. Дотримуючись завдань, поставлених на 6-му пленарному засіданні 8-го Центрального комітету Трудової партії, я докладу всіх зусиль для покращення засобів існування людей.

Попри стрімкий занепад рівня життя, Північна Корея бурхливо розвиває свою ядерну та ракетні програми. У вересні офіційно проголосила себе ядерною державою і впродовж року провела 17 відповідних випробувань. Які фінансує зокрема завдяки масштабному викраденню криптовалюти. І якщо раніше Пхеньян ставив на прихильність Китаю, то нині дедалі більше відкрито заграє з москвою. Зокрема - другим у світі після Сирії - визнав незалежність так званих ДНР та ЛНР. Потому Україна розірвала з КНДР дипломатичні відносини.