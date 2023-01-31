Путін проти Заходу. Найвпливовіший британський телеканал ВВС презентував документальний фільм про путіна і його конфронтацію з усім цивілізованим світом.

Відверті інтерв'ю світових лідерів, розповіді про залаштунки прийняття рішень, розбір подій в Україні від 2013-го року - ключові моменти документалки перекаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Досі невідомі подробиці залаштунків європейських самітів та розмов світових лідерів за закритими дверима. Документальний фільм BBC "Путін проти Заходу" - намагається пояснити західному глядачеві, чому російський президент наважився на відверте протистояння із цивілізованим світом і коли зрозумів, що йому багато чого може зійти з рук.

володимир путін похитнув основу європейської безпеки.

Девід Кемерон, прем'єр-міністр Великої Британії 2010-2016 рр:

Весь час моєї співпраці з путіним, я знав, що маю справу зі складним, небезпечним та потенційно дуже поганим чоловіком. Він скорбить за втратою Радянського Союзу, він хоче повернути території, де може, він дуже ворожий до Заходу та західних цінностей.

Розслідування BBC починається з 2013 року - із саміту у Вільнюсі, коли тодішній президент Янукович вирішив призупинити підготовку до угоди про асоціацію між Україною із Євросоюзом. Саме тоді західні лідери зрозуміли, що москва з усіх сил тисне на Київ аби не допустити зближення України та ЄС.

Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі 2007-2014 рр:

ЄС пропонував Україні величезну підтримку на розвиток країни, звісно, зв'язану процедурами, розтягнуту на роки. Путін пропонував готівку буквально на наступний день.

Саймон Сміт, посол Великої Британії в Україні 2012-2015 рр:

Якби Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС, то вона б підписалася під багатьма речами, які не подобалися путіну, як то верховенство права, незалежна судова влада, сильніші демократичні інституції, бо це підіймало ризик, що люди в росії сказали б "ми теж хочемо так само".

Початок Євромайдану, втеча Януковича, вторгнення на Донбас та захоплення Криму. Усе це застало Захід зненацька. І в результаті призвело до найбільшої війни в Європі з часів Другої світової.

Я звинувачую Захід, нас, ми винні, що дозволили йому вирости до такого рівня залякування. - Брехня - це частина дипломатії володимира путіна. - Нам потрібно було дати йому відсіч тоді, це правда.

Можливість повномасштабного вторгнення росії світ сприймав з усією серйозністю. Захід знав, що москва готується до війни. І з досвіду добре розумів, як слід відноситися до заяв кремля. Ось як пригадує свою зустріч із російським міністром оборони його британський колега.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Він знав, що бреше, і він знав, що я знаю, що він бреше. Але це мало демонструвати, що він сильний. Це була дуже холодна, але пряма брехня, що вони не збиралися нападати, тож я тільки запевнився в тому, що вони саме це і зроблять. Я пригадую, коли ми виходили, генерал Герасимов сказав "нас ніколи більше не принизять. Ми були 4-ою армією світу, тепер ми друга, тепер це Америка та ми".

До останнього західні лідери намагалися відговорити путіна від війни. Натомість - погрози звучали й на їхню адресу.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії 2019-2022 рр:

То був дуже довгий дзвінок і дуже незвичайний. Путін поводився дуже фамільярно. Я сказав йому, якщо ти це зробиш - буде абсолютна катастрофа. Означатиме величезний пакет європейських санкцій, посилення нашої підтримки України та більше, а не менше НАТО, на ваших кордонах. В якийсь момент він пригрозив мені. Сказав, Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою - то справа хвилини чи щось в такому дусі. Прекрасно.

Це тепер Захід розуміє стратегію Києва - не визнавати реальної загрози повномасштабного вторгнення. А напередодні війни європейські лідери були спантеличені спокоєм української влади.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії 2019-2022 рр:

Ми думали, що Зеленський був впевнений, що путін блефує. Але я думаю, що ми неправильно зрозуміли його дії. Якби він став на пресконференції зі мною і сказав - Росія збирається вторгатися в нашу країну, так сказав Борис Джонсон, це катастрофа. Що б сталося - економічний обвал, плюс усі, хто хоч якось вразливі до російської атаки - порозбігалися б.

Трисерійний документальний фільм BBC - це екранізація останнього десятиліття правління путіна. І не лише його вплив на події в Україні, але й на Близькому Сході. Коли москва знову і знову порушувала домовленості із Заходом і підтримувала диктаторів ціною людських страждань.