Турецька пропозиція. Офіційна Анкара натякає - вона готова розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО. Але... окремо. І схвалити лише фінську! Чому? І як на такий розвиток подій реагують у Гельсінкі, Стокгольмі та Брюсселі? Розкаже Тетяна Логунова.

Травень минулого року. Посли Швеції та Фінляндії при НАТО передають генсеку Альянсу офіційні заявки на вступ. Після повномасштабного нападу росії на Україну, ці дві держави вирішили покінчити з епохою нейтралітету та приєднатися до Північноатлантичного Альянсу. Разом і одночасно.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Усі союзники згодні, що розширення НАТО є важливим. Це історичний момент, який ми повинні використати.

А потім, більше ніж пів року, шведи та фіни вели переговори з Туреччиною. Яка висунула до обох держав низку вимог, погрожуючи заблокувати розширення Альянсу. І ось, новий поворот - офіційна Анкара готова дати "зелене світло". Але лише фінам. Про це натякнув президент Реджеп Ердоган.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Якщо буде потрібно, ми можемо дати іншу відповідь щодо Фінляндії. Швеція буде шокована, коли ми дамо іншу відповідь щодо Фінляндії. Звісно, у разі, якщо Фінляндія не зробить ту саму помилку.

А потім слова президента підтвердив і головний дипломат країни.

Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини:

Ми можемо оцінити фінську та шведську заявки окремо, якщо НАТО та ці країни ухвалять відповідне рішення щодо цього.

Претензій до Швеції у турків чимало. Та не погоджується видати більше сотні людей, яких Анкара підозрює у зв'язках з "робітничою партією Курдистану" - організацією, що Туреччина вважає терористичною. А нещодавній інцидент біля посольства Туреччини у Стокгольмі вкрай зіпсував і без того прохолодні відносини між країнами. Понад тиждень тому, біля дипустанови відбулася антитурецька акція, під час якої скандальний ультраправий данський політик Расмус Палудан спалив Коран. Анкара відреагувала миттєво, зупинивши переговори про вступ до НАТО.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Очевидно, що люди, які допускають таке богохульство біля нашого посольства, не можуть розраховувати на нашу підтримку щодо вступу в НАТО.

Натяк Туреччини на можливість окремого розгляду заявок - вже прокоментували фіни. Вони так не хочуть. І йдуть у НАТО, як і раніше, разом із сусідами.

Пекка Хаавісто, міністр закордонних справ Фінляндії:

Я все ще розглядаю саміт НАТО у Вільнюсі, що відбудеться у липні, як важливий етап, і сподіваюся, що обидві наші країни будуть прийняті до Альянсу.

Є новини й з Будапешту. Угорщина - друга країна, яка теж не ратифікувала шведську та фінську заявки на вступ до НАТО. Утім зробити це обіцяють в лютому. "Зелене світло" дадуть обом державам.